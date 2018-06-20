Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Представители петербургского отделения партии «Яблоко» попытаются инициировать общероссийский референдум, чтобы решить судьбу пенсионного возраста в стране. Об этом заявил 20 июня депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от этой партии Борис Вишневский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alexei Kouprianov Борис Вишневский

Он пояснил, что задумался об этом вместе с однопартийцем Анатолием Головым. По мнению Вишневского, референдум — это «единственный способ остановить людоедское повышение пенсионного возраста».

Для реализации идеи референдума необходимо собрать не менее 43 инициативных групп в регионах не менее чем по 100 человек в каждой и выдвинуть эту инициативу. Затем придется собрать еще 2 млн подписей по стране за проведение референдума.

На общественное одобрение Вишневский предлагает выставить запрет на увеличение пенсионного возраста до 2030 года.

«Да, это непросто, учитывая необходимость нотариального заверения подписей участников собраний инициативных групп. Да, власти будут максимально препятствовать. Но более надежного варианта нет. При этом нужны и важны и петиции, и митинги», — считает Вишневский.

Ранее сегодня о том, что для повышения пенсионного возраста в России нет никаких объективных причин, заявила с трибуны Заксобрания Петербурга депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

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Группа депутатов Заксобрания Петербурга подготовила проект постановления городского парламента с осуждением предлагаемого правительством повышения пенсионного возраста. В случае принятия этот документ направят президенту России, в правительство и в обе палаты Федерального Собрания.

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В то же время спикер Заксобрания Вячеслав Макаров («Единая Россия») высказался в поддержку повышения пенсионного возраста, высказав мнение, что народ поддержит реформу, если ему правильно объяснить причины такого решения правительства.