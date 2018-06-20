Москва, 20 июня, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, экс-тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев («Справедливая Россия») констатировал провал работы пропаганды зарубежных СМИ, выступавших против проведения чемпионата мира в России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Слон и Моська. Иллюстрация к одноимённой басне И. А. Крылова

«Как мы видим, шлейф информационных нападок, который тянулся на страницах британских газет еще с 2010 года, когда мы получили право на проведение ЧМ, был исключительно пропагандой. Но она провалилась, и это подтверждает публикация в одном из ведущих британских изданий, где подчеркивается тот факт, что Россия — отличное место для проведения мундиаля», — отметил Газзаев.

Сегодня весь мир увидел готовность и способность страны проводить мировой турнир на самом высоком уровне.

«С каждым днем осознание того, что этот чемпионат мира станет лучшим в истории футбола, только крепнет», — заявил Газзаев.