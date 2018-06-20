Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Главный петербургский единоросс, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров убежден, что у повышения пенсионного возраста много преимуществ, и, если «без лукавства» рассказать обо всем народу, то он «поймет».

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который повышает пенсионный возраст для женщин на 8 лет — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Повышение планируется растянуть на несколько лет. Напомним, согласно опросам социологов, 92% россиян выступают против повышения пенсионного возраста, соответствующая петиция в интернете уже набрала почти 2,2 млн подписей.

По мнению Вячеслава Макарова, предложения правительства оправданы, потому что Россия находится на военном положении.

«Самое главное, надо честно сказать, что Россия — это воюющая страна. Россия живет в условиях экономических санкций. Поменялась геополитическая ситуация, я уже не говорю об экономической ситуации», — сказал спикер.

Кроме того, по мысли Макарова, в необходимости повысить пенсионный возраст виноваты женщины, которые по тем или иным причинам не хотят рожать детей.

«Надо честно сказать: у нас есть демографические проблемы. Более 1 миллиона абортов в год — это как? На такой-то территории», — возмутился единоросс.

Он указал, что демографические проблемы ведут за собой сокращение трудоспособного населения. Заметим, из-за кризиса 1990-х Россия сейчас переживает сразу две демографические ямы: стало меньше тех, кто мог бы работать сейчас, и, соответственно, эти же самые люди, рожденные в 90-е, заводят меньше детей.

Но Вячеслав Макаров убежден, что в условиях нарастающей автоматизации производств и всех сфер жизни работы хватит всем, а размеры пенсии будут резко выше тех, что выплачиваются сейчас.

«В этой ситуации надо обязательно народу говорить. Пережили же всё: войны, перестройки пережили. Надо честно сказать, что увеличиваем возраст, и народ должен это четко знать по годам, по месяцам. Наша пенсия будет не та мизерная, нарекания на которую мы слышим от наших пенсионеров и ветеранов. А возрастет, допустим, до 70%, где-то 80% от денежного содержания (работающего гражданина). Мы должны понимать, что всегда после 45 лет будут трудовые места. Народ должен вот это увидеть», — рассказал Макаров.

Он не уточнил, почему народ должен увидеть все эти изменения в далеком будущем, в то время как пенсионный возраст предлагается начать увеличивать уже с 2019 года.

Макаров заявил, что последнее время как депутат плотно общался с обычными людьми и выслушивал их точку зрения.

«Когда народ реально увидит, что не просто есть перспективы, а реально, вот они, конструкции, реальная повестка дня, когда есть реальные цифры — он, безусловно, это всё поймет», — сказал Макаров.

Он признал, что в условиях общественной дискуссии нужно учесть интересы многодетных матерей, людей, работающих в условиях Крайнего Севера, шахтеров, а также «безусловно» не забыть о военнослужащих и силовиках.

«Правительство пытается предложить именно этот план. Если люди увидят реальную перспективу резкого роста пенсий, когда увидят, что реально будут рабочие места, которые будут соответствовать их квалификации, особенно места, связанные с высочайшими технологиями, когда увидят, что есть реальная перспектива помогать детям, а самое главное — что и у детей, и у внуков есть реальная перспектива получить работу, чтобы не занимали представители предпенсионного возраста рабочие места, чтобы был социальный лифт у молодежи, когда это увидят, я вас уверяю, оценки, дискуссии войдут в конструктивное русло, они устроят абсолютно всех. Мы тоже будем над этим работать, объяснять, убеждать», — пояснил Макаров.

Ранее группа депутатов Заксобрания Петербурга из «Справедливой России», КПРФ, «Яблока» и «Партии роста» обратилась к депутатам Госдумы с просьбой отклонить правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста.

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Критики законопроекта надеются обратиться от имени парламента Петербурга к президенту РФ, правительству и обеим палатам Федерального собрания с аналогичным предложением об отзыве законопроекта о повышении пенсионного возраста.