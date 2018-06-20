Джуно , США, 20 июня, 2018, 13:29 — ИА Регнум.

Около 700 тысяч американцев выступили против в бурения нефти в Арктическом национальном заповеднике на Аляске, сообщают западные СМИ. Защитники природы не согласны с политикой администрации президента США Дональда Трампа.

Frank K Аляска. Нефтепровод

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле бюро по управлению землями министерства внутренних дел США анонсировало начало исследований возможного воздействия разведочных работ на окружающую среду в пределах заповедника. Вчера, 19 июня, завершился 60-дневный период общественных обсуждений возможного исследовательского проекта.

Десятки крупных торговых и туристических компаний, а также десятки тысяч неравнодушных граждан представили письменные в адрес ведомства письменные протесты.

Арктический национальный заповедник дикой природы площадью в 78 тыс. км2 находится в северо-восточной части Аляски и является самым большим заповедником страны. По современным оценкам, на прибрежной равнине лежит около 7,7 млрд баррелей извлекаемой нефти.

Вопрос о добыче нефти на территории заповедника обсуждается с 1977 года. С последней сменой американской власти судьба заповедника на Аляске практически сразу оказалась под угрозой. Администрация Дональда Трампа делает ставку на отмену пятилетнего запрета администрации Барака Обамы на разведку нефти и газа в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах и рассматривает возможности бурения на любом участке у побережья США.

«Развитие добычи ресурсов на прибрежной равнине Аляски является важным аспектом для удовлетворения энергетических потребностей нашей страны и достижения энергетического доминирования», — убежден Джо Балаш, помощник министра внутренних дел по управлению землями и полезными ископаемыми.

Жители районов Аляски, соседствующих с заповедником, выступают решительно против начала технологического освоения этих земель. Активную поддержку протеста оказывают экологические организации, которые выражают готовность оспаривать возможное решение властей в судебном порядке.

В течение следующих нескольких месяцев министерство внутренних дел США подготовит проект оценки воздействия работ в заповеднике на окружающую среду. По информации правительства, исследования завершатся в апреле 2019 года.