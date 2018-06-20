Пекин, 20 июня, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 20 июня, что при содействии Китая и КНДР на Корейском полуострове обязательно будет обеспечены мир и стабильность, сообщает британское агентство Reuters.

Пабло Пикассо. Голубка Пикассо. 1949

С таким заявлением Си Цзиньпин выступил в Пекине, где с официальным визитом находится северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Напомним, с официальным двухдневным визитом в КНР Ким Чен Ын прибыл 19 июня. Это уже третий его визит в Китай за последние несколько месяцев. Прежде лидер КНДР своего северного соседа не посещал.

В рамках визита, который прошел на фоне состоявшегося 12 июня саммита в Сингапуре, северокорейский лидер отметил, что КНР является великим дружественным соседом, а его глава председатель Си Цзиньпин — великий руководитель, которого очень уважают в Северной Корее.