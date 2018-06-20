Москва, 20 июня, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская уточнила свою позицию по законопроекту о пенсионной реформе, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Действующая пенсионная система, конечно, устарела и нуждается в реформировании, отметила Поклонская.

«Но предложенный правительством РФ вариант повышения пенсионного возраста до 65/63 лет исключительно в этой части, по моему мнению, необходимо корректировать. Чтобы у людей не было ни излишних страхов, ни излишних иллюзий. Именно поэтому на вопрос, как я буду голосовать в части повышения пенсионного возраста, ответила «против». Вместе с тем законопроект нужен, его необходимо прорабатывать с позиции «человек — государство». Сегодня идут дискуссии и подготовлены предложения к данному законопроекту», — заявила парламентарий.

При этом она указала на то, что оппозиционные силы активно включатся и уже включились в раскачивание ситуации и общественных «настроений» с одной целью — заработать для себя бонусы.

«Мной, после обсуждения различных точек зрения, приёмов граждан, встреч с крымчанами и руководством Крыма будет обобщена вся поступившая информация и подготовлены предложения по данному законопроекту», — обещает Поклонская.

Она также уточнила, что в течение следующей региональной недели будет общаться с избирателями и руководством Республики Крым.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Поклонская выступила в заявлением о намерении голосовать против повышения пенсионного возраста. За такую гражданскую позицию ее в ходе пленарного заседания с трибуны поблагодарил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).