Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в связи с победой сборной России по футболу призвал распространить по всему миру атмосферу всеобщей любви и милосердия, что заставит отступить все проблемы планеты Земля. Об этом он заявил журналистам в среду, 20 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Российские болельщики на матче Россия-Египет

На брифинг Макаров пришел с футбольным мячом и глобусом. Он назвал 11 российских городов — участников мундиаля одиннадцатью «точками опоры для всего мира».

«Вчера присутствовал на матче с командой Египта. Хочу вам сказать, что 32 лучших сборных, которые собрались здесь, — это имеет колоссальное значение для Петербурга и для России, вообще для политической обстановки. Отступают санкции, отступают конфликты, проблемы, которые есть на планете Земля», — сказал Макаров.

Напомним, накануне на стадионе «Санкт-Петербург» Россия обыграла Египет в матче группового этапа ЧМ-2018 со счетом 3:1 и почти обеспечила себе место в 1/8 финала.

«Посмотрите, какая атмосфера в городе, в России и во всем мире — атмосфера всеобщей любви, ликования, независимо от результатов футбольных матчей. Хочется, чтобы всё это сохранилось, чтобы это было всегда, независимо, где проводится чемпионат мира по футболу — милосердие, сострадание, взаимопомощь», — перечислил Вячеслав Макаров.

Он несколько раз упоминал «точку опоры» Петербурга, называя координаты его географического центра, правда, периодически ошибаясь. Затем Макаров перешел к туманным пожеланиям в адрес российской команды.

«После вчерашней победы с командой Египта мы гордимся уже своей сборной, думаю, что она должна проявить характер и в том числе — от той точки опоры, о которой я говорил, перевернуть ее, с Санкт-Петербурга перенести на весь геополитический мир, на все те проблемы, которые есть, которые позволяют успешно (их) решать. От этого выиграют все», — сказал главный петербургский единоросс.

Он добавил, что Петербург, оставаясь городом, где не ступала нога вражеского солдата, сегодня завоеван футболом, «особым подъемом» и всеми лучшими человеческими качествами, которые только можно проявить.

«Этот чемпионат перевернул весь футбольный мир, а возможно, не только футбольный», — заключил Вячеслав Макаров.

Напомним, в Санкт-Петербурге состоится еще пять игр чемпионата мира.

Матч группового этапа Бразилия — Коста-Рика — 22.06.2018, пятница, начало в 15:00;

Матч группового этапа Нигерия — Аргентина — 26.06.2018, вторник, начало в 21:00;

Матч 1/8 финала — 03.07.2018, вторник, начало в 17:00;

Полуфинал — 10.07.2018, вторник, начало в 21:00;

Матч за 3-е место — 14.07.2018, суббота, начало в 17:00.