Рим, 20 июня, 2018, 11:23 — ИА Регнум. В среду, 20 июня, итальянские выпускники сдают «экзамен зрелости». Как сообщают итальянские СМИ, выпускные работы напишут около полумиллиона человек.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

В списке тем, которые предложены выпускникам, — «международное сотрудничество» (тема по историческому профилю), конституционный принцип равенства (тема по общественно-политическому профилю), «масса и пропаганда» (тема по историко-политическому профилю).

Кроме того, выпускники могут посвятить свои работы теме одиночества в литературе и искусстве: среди предложенных авторов — Петрарка, Пиранделло и Мунк. По научно-техническому профилю предложена тема дебатов о клонировании, по социально-экономическому — тема творчества.

Экзамен зрелости (Maturita) — обязательное испытание для всех итальянских школьников, завершающих третью стадию своего образования, его необходимо сдать для поступления в университет. Темы для выбора школьников становятся известны одновременно с началом экзамена — по всей стране его начинают сдавать в одно и то же время.