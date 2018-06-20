Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Очередная волна борьбы петербургских единороссов с главой Центрального района, бывшим сотрудником ФСБ Андреем Хлутковым захлестнула городской парламент. Как сообщает 20 июня корреспондент ИА REGNUM, в Законодательном собрании утвердили депутатский запрос от единоросса Марии Щербаковой, которая до депутатства руководила Центральным районом, а теперь недовольна отношением Хлуткова к себе как к народной избраннице.

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В своем послании губернатору Георгию Полтавченко Щербакова пишет, что ее права и гарантии деятельности депутата нарушаются, а ее работе в избирательном округе всячески препятствуют.

Она уточнила, что ей бесплатно предоставлена общественная приемная на улице Рубинштейна, там есть два рабочих стола с компьютерами и принтерами. Несмотря на все ее предложения, администрация района не выделяет средства на дальнейшее оборудование приемной, пожаловалась Щербакова: не покупает канцелярию, почтовые марки, электрические лампочки, санитарно-гигиенические товары «для поддержания чистоты помещений», аптечку. По ее словам, в интерпретации вице-губернатора Константина Серова, курирующего в Смольном внутреннюю политику, все эти расходы считаются нецелевыми.

«Действия главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Хлуткова А.Д. рассматриваю как нарушение прав и гарантий в осуществлении деятельности депутата и создание препятствий в моей работе в избирательном округе, интересы жителей которого я представляю. Сложившаяся ситуация представляет собой яркий пример ощущения главой администрации Центрального района Хлутковым А.Д. безнаказанности и вседозволенности», — возмутилась депутат Мария Щербакова.

Она просит Полтавченко привлечь Хлуткова к административной ответственности, а также разработать нормативный акт правительства, который бы детально прописал, на что именно в депутатской приемной нужно тратить бюджетные деньги.

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Депутат Щербакова давно жалуется на администрацию района, который возглавляла. В этой войне ее всячески поддерживает секретарь городской «Единой России» Вячеслав Макаров и другие депутаты-единороссы. Так, Щербакова обвиняла Хлуткова в том, что он не дает ей публиковаться в местной газете. Заметим, депутат от «Яблока» Борис Вишневский напомнил Щербаковой, что она в бытность главой района сама не шла с ним на контакт и не давала возможности публиковаться.

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Периодически борьба с «хлутковщиной» накаляется, и с трибуны Вячеслав Макаров объявляет главу района «воспитанником младшей группы детского сада» и рассказывает, как тот, вывалявшись в куриных и гусиных перьях, бегает по центру города. Тем не менее, наблюдатели полагают, что основная проблема заключается в том, что Хлутков вмешивается в деятельность районного отделения «Единой России», которое возглавляет Щербакова, и «переманивает» муниципальных депутатов на сторону Смольного из-под влияния спикера.