Сеул, 20 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Биткоин оказался неспособным удержать рыночные позиции на фоне сообщений об очередном взломе южнокорейской криптобиржи, следует из данных CoinMarketCap.

Marco Verch Падение биткоина

По состоянию на 10:00 по московскому времени криптовалюта потеряла в цене 1,12%, и подешевев до $6,6 тысячи. При этом стоимость других криптовалют приобрела разнонаправленную динамику: Ethereum — подорожал на 1,16%, Ripple — подешевел на 1,22%.

Напомним, в ночь на 20 июня хакерской атаке подверглась биржа Bithumb. Злоумышленники похитили со счетов более 35 миллиардов южнокорейских вон (около $30 млн). Неделей ранее в Южной Корее была атакована биржа Coinrail. По некоторым оценкам, тогда хакерам удалось похитить $37 млн.

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