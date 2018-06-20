Вашингтон, 20 июня, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи — Bithumb — подверглась нападению киберпреступников, в результате атаки хакерам удалось украсть криптовалюты на $32 млн в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает 20 июня агентство Bloomberg.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Отмечается, что биржа в настоящее время приостановила обменные операции, её руководство пообещало компенсировать потери своим вкладчикам и приняло решение о переносе активов на специальный «кошелёк», отключённый от интернета и неуязвимый для хакеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня после сообщения о краже хакерами $37 млн в биткоинах у южнокорейской компании Coinrail цены на криптовалюту Bitcoin рухнули до минимума за четыре месяца. Цена на криптовалюту за час упала на $500.

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