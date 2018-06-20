Симферополь, 20 июня, 2018, 10:52 — ИА Регнум. За реализацию приоритетных национальных проектов в Крыму будут отвечать конкретные чиновники, которых вскоре должно утвердить руководство республики. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе Корпорации развития Крыма.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Вид на Коктебель

«Министерство экономического развития РК проработало отражённые в майском указе президента цели и задачи и сформировало предложения по закреплению ответственных руководителей за реализацией национальных проектов на территории Республики Крым. Данные предложения уже переданы вице-премьерам, курирующим соответствующие направления», — отметили в КРК.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об увольнении генерального директора АО «Корпорация развития Республики Крым» Олега Морозова. На его место был назначен финалист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов ЮФО Николай Сапрунов.