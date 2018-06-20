Москва, 20 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Введение каких-либо ограничений на поставку американских лекарств было бы плохим решением, ведь у пациентов и врачей всегда должен быть выбор, считает эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

(сс) jarmoluk Лекарства

«Введение пошлин или ограничений на поставку американских лекарств было бы плохим решением — все, что касается медицинской помощи, должно быть всегда доступно для пациентов. Тем более что уровень доверия к дженерикам европейских и американских лекарств российского и азиатского производства достаточно низок (не без поводов для этого).

У пациентов и врачей всегда должен быть выбор — ведь речь идёт не о бытовой технике или продуктах питания, где не слишком большой разницей в качестве можно и пренебречь.

Даже субъективных опыт большинства врачей говорит, что оригинальные препараты западного производства оказываются эффективнее, чем, к примеру, их индийские копии, которые сейчас очень распространены в российских государственных больницах».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил журналистам, что лекарства не включены в список товаров, в отношении импорта которых Россия может ввести ответные пошлины. По его словам, список уже отработан и оценка проведена таким образом, чтобы не нанести вред российским потребителям.

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В частности, в список товаров, в отношении которых могут быть введены пошлины, не включены лекарства. Россия готовит ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий.

В первую очередь в список внесены товары, которые импортируют из США в больших объемах: на категорию «машины, оборудование, транспортные средства» приходится 68,9% импорта, а на продукцию химической промышленности и каучук — 18,7%.