Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Все 69 станций петербургского метрополитена проверили сотрудники правоохранительных органов после получения по электронной почте писем с угрозами от неизвестного злоумышленника.

Mos.ru Кинолог с собакой в московском метро

Как сообщает 20 июня агентство «Оперативное прикрытие», сообщения с угрозами взрыва «любой из станций» направлялись на сайт петербургского метро с 15 по 18 июня. Письма были отправлены с адреса бесплатной почты на сервисе Яндекс.

Силовики осмотрели все станции городской подземки, никаких опасных устройств и запрещенных веществ не обнаружено. Проверки прошли без закрытия станций и эвакуации пассажиров.

«Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника», — отмечает источник.

Как напоминает ИА REGNUM, это уже не первый случай, когда из-за угроз анонимов приходится проверять сразу все станции метро Петербурга. Точно такая же история произошла в середине марта текущего года. Тогда письмо с угрозами было направлено на электронный адрес ФСБ. Проверка станций не выявила опасности.

Почти ежедневно в петербургском метро временно закрываются станции в связи с обнаружением бесхозных предметов и необходимостью их обследования. Как правило, найденные предметы не представляют угрозы.