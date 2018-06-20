Магадан, 20 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Врач-травматолог из ХМАО Санжарбек Абдувалиев переехал работать в Магаданскую область и теперь рекомендует коллегам, собравшимся последовать его примеру, как следует обдумывать своё намерение и не верить обещаниям регионального министерства здравоохранения. Дело в том, что врачу не только не предоставили служебного жилья, но и перестали выплачивать компенсации за съёмную квартиру, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Жалобы Санжарбека Абдувалиева на нарушение его прав и просьбы решить жилищную проблему ни к какому результату не привели.

Morgan Weistling. Сельский доктор

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Интервью с травматологом-ортопедом опубликовала газета «Колымская правда». Работать в Магадан врач приехал в 2016 году и с тех пор практически самостоятельно решает вопрос жилья для себя и своей семьи. Санжарбеку Абдувалиеву в министерстве здравоохранения региона обещали компенсировать расходы на съём квартиры до получения служебного жилья, но обещание не выполнили. Сначала врач доплачивал 5 тыс. рублей за аренду двухкомнатной квартиры вместо «однушки», так как у него в семье трое детей. Затем компенсации были уменьшены и пришлось доплачивать 10 тыс. Вскоре приглашённым специалистам, не имеющим северного стажа, вообще прекратили выплачивать стимулирующие доплаты компенсирующего характера. Теперь они должны зарабатывать северные надбавки сами. Кроме того, была упразднена часть других стимулирующих выплат, например, за выполнение плана.

«Зачем было обещать? По принципу: лишь бы человек приехал, а дальше никуда не денется? — удивлён таким подходом минздрава Колымы к привлечению специалистов Санжарбек Абдувалиев. — Но самое главное: жилищный вопрос до сих пор не решён! Моя семья спустя два года по-прежнему перебивается в съемной «двушке», в любой момент ожидая, что хозяин попросит освободить помещение или повысит аренду. Ни мебель толком купить, тот же письменный стол для старшего сына-школьника, ни устроиться хотя бы с относительным комфортом. Живём на чемоданах».

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Специалист министерства здравоохранения региона по служебному жилью на его вопрос «Мне что, увольняться и уезжать?» ответила: «Увольняйтесь. Но учтите, что по условиям договора вы за неотработанное время вернёте часть выплаченных «подъёмных». Эти деньги в сумме 300 тыс. рублей врач действительно получил, и почти все уже потратил на аренду съёмного жилья.

«Была бы служебная квартира, об отъезде не помышлял бы. А так… — вздыхает Санжарбек Абдувалиев. — Одному кочевать по съемным квартирам ещё куда ни шло, но с детьми это не дело. Уеду, скорее всего. Найду место, где сразу предоставляется ведомственное жильё».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи Магаданской областной больницы пожаловались заместителю председателя правительства Колымы Татьяне Савченко и министру здравоохранения региона Ирине Лариной на то, что в медучреждении катастрофически не хватает необходимых материалов и сотрудников. Операции при инфарктах скоро будет делать невозможно потому, что почти закончились необходимые для этого препараты, а оперировать инсульты в центральной больнице Колымы ещё не начинали — оборудования нет. В кардиологическом отделении нехватка врачей, в реанимации отсутствует резервный аппарат искусственной вентиляции лёгких.