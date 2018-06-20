Джакарта, 20 июня, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Полиция Индонезии арестовала четверых подозреваемых террористов, сообщает Kompas. Аресты прошли в Бандунге, на Западной и Центральной Яве.

Safeer Durrani «Остановите терроризм!»

Начальник информационного отдела полиции Сьяхар Диантоно объяснил, что имена задержанных останутся в тайне.

«Как утверждается, они связаны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» — сообщил Сьяхар в штабе полиции, в Джакарте.

Они общались с помощью сети Telegram. Существует ряд доказательств, изъятых у подозреваемых. Сьяхар отметил, что полиция нашла кошельки, содержащие удостоверения личности, деньги и мобильные телефоны.