Кронштадт, Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 10:04 — ИА Регнум. 19-й выпуск кадет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса состоится в четверг, 21 июня, на Якорной площади Кронштадта. Знаки о завершении учебы в этом военно-морском учебном заведении у стен кронштадтского Морского собора получат 60 выпускников 2018 года, сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ.

ВМФ России Выпуск кадет предыдущего года в Кронштадте

«Все выпускники выразили желание и готовность продолжить обучение в высших учебных заведениях Минобороны РФ», — рассказал начальник Кронштадтского морского военного кадетского корпуса капитан 1 ранга Николай Довбешко. По его словам, за годы учебы многие выпускники-кадеты приняли участие в дальних походах на учебных кораблях и уже ощутили «вкус моря».

На торжественном построении в четверг выпускникам будут вручены аттестаты, а также знаки об окончании Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. В завершение церемонии пройдет ритуал прощания кадет-выпускников со знаменем корпуса.

Созданный в 1995 году Кронштадтский морской кадетский корпус расположен в четырех военных городках в городе Кронштадте общей площадью 8,32 га. Он оснащен самым современным учебным оборудованием. Это учебное заведение — уникальное в своем роде, других подобных в России пока нет.