Вашингтон, 20 июня, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Китайские хакеры развернули полномасштабную кампанию кибершпионажа против спутниковых операторов, телекоммуникационных компаний и подрядчиков в области безопасности в США и Юго-Восточной Азии, заявили 19 июня в одной из американских компаний, занимающихся обеспечением кибербезопасности, сообщает издание Politico.

Colin Хакер

Такая информация поступила от компании Symantec, которая впервые зарегистрировала деятельность китайских хакеров в январе. По данным ее сотрудников, нападения совершают члены группировки, получившей название Thrip. За ней в компании наблюдают с 2013 года. Компании удалось обнаружить «мощные вредоносные программы» в Азии, которые, по мнению сотрудников Symantec, хакеры используют для проведения разведывательных операций, а также, возможно, для разрушительных атак.

Заявление компании сделано на фоне обострения отношений между двумя странами из-за кибербезопасности. 18 июня сенаторы США проголосовали за отмену достигнутого президентом США Дональдом Трампом соглашения с китайской компанией ZTE. Законодатели США опасались, что Пекин может воспользоваться техническим потенциалом компании для проведения шпионских операций в США. Более того, Трамп обвинил КНР в том, что Пекин не соблюдает достигнутое с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой соглашение о том, что Китай откажется от киберворовства и кражи интеллектуальной собственности.

В компании Symantec уточнили, что заинтересованность хакерской группировки Thrip в операторах спутниковых телекоммуникационных систем не ограничивается только стремлением украсть данные.

«Эта ударная группировка, похоже, особенно заинтересована в операционной стороне компании, отыскивая и повреждая компьютеры, работающие на программном обеспечении, которое отслеживает и контролирует спутники», — заявили в компании.

«Это говорит о том, что мотивы Thrip не ограничиваются только слежкой и могут включать в себя попытки диверсий», — добавили в Symantec.

Напомним, тема иностранных хакеров, угрожающих безопасности и процветанию США не нова для внутренней политики страны. Так, во время предвыборной кампании 2016 года ряд представителей Демократической партии и их сторонников обвинил «российских» хакеров во взломе Национального комитета Демократической партии.

Полученная информация впоследствии была опубликована на сайте WikiLeaks. Несмотря на то, что основатель сайта Джулиан Ассанж неоднократно указывал, что Москва не имеет ничего общего с этой публикацией, официальные лица Запада по-прежнему высказывают опасения, что выборам в этих государствах может угрожать вмешательство России.