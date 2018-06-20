Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Рекордные показатели количества зрителей на стадионе «Санкт-Петербург» стали предметом для гордости петербургских чиновников, имевших прямое отношение к строительству спортивной арены на Крестовском острове.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

В частности, на впечатляющие цифры посещаемости обратил внимание вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший достройку стадиона.

«Россия впервые в шаге от 1/8 финала ЧМ по футболу. «Санкт-Петербург Арена» установила новый рекорд посещаемости зрителей — 64 468. Это был красивый матч и заслуженная победа! Праздник спорта удался!», — написал он на своей странице в соцсети в ночь на 20 июня, после матча Россия-Египет.

Напомним, что предыдущий рекорд продержался всего четыре дня. 15 июня 2018 года на игре ЧМ-2018 между командами Марокко и Ирана присутствовали 62 548 человек. Тем самым был побит рекорд посещаемости, установленный в 2017 году во время Кубка конфедераций: тогда на финальную игру между командами Чили и Германии пришли посмотреть 57 268 зрителей.

Однако нынешний рекорд обновить будет сложнее, поскольку в ближайших матчах на стадионе «Санкт-Петербург» сборная России не участвует. Но впереди — еще полуфинал.

На стадионе «Санкт-Петербург» в ходе ЧМ-2018 состоится еще пять матчей чемпионата мира:

Матч группового этапа Бразилия — Коста-Рика — 22.06.2018, пятница, начало в 15:00;

Матч группового этапа Нигерия — Аргентина — 26.06.2018, вторник, начало в 21:00;

Матч 1/8 финала — 03.07.2018, вторник, начало в 17:00;

Полуфинал — 10.07.2018, вторник, начало в 21:00;

Матч за 3-е место — 14.07.2018, суббота, начало в 17:00.