Москва, 20 июня, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Совфед принял постановление о назначении экс-главы Минстроя Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Cornwelljackson.com Аудитор

Верхняя палата парламента таким образом поддержала представление президента РФ Владимира Путина.

Одновременно сенаторы освободили от должности аудитора Александра Филипенко, который курировал в Счетной палате расходы на соцсферу и культуру.

Мень будет курировать эти вопросы, включающие медицину и образование, вместо Филипенко.

Согласно Конституции председателя Счетной палаты и шесть аудиторов назначает Госдума, зампреда СП и еще шесть аудиторов — Совет Федерации. Срок полномочий аудитора составляет шесть лет.