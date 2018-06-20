Вена, 20 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Торговая палата Австрии выпустила мультипликационный фильм, лоббирующий введение 12-часового рабочего дня, 19 июня сообщает газета Bento.

Цитата из к/ф «Бен-Гур» реж Уильям Уайлер. 1959. США Рабы на галере

В ролике фигурки из пластилина радостно прыгают по красочному пластилиновому миру и при этом очень и очень счастливы. Сначала они работают, потом работают дольше, потом еще дольше. На заработанные деньги они покупают себе подарки, билеты на концерты или короткий отпуск.

Маленький мопс пытается уточнить, как же этот проект будет функционировать? Певец за кадром отвечает: «Если одному хорошо, хорошо всем. Хорошо!» — так звучит послание торговой палаты к австрийским гражданам, рекламирующее гибкий 12-часовой рабочий день. Неудивительно, что это начинание вызвало бурю негодования у австрийцев.

«Это очередная ложь правительства», — возмущались люди в социальных сетях. «Правда заключается в том, что в рекламе 12-часового рабочего дня земля плоская». И действительно в мультфильме планета счастливых пластилиновых человечков плоская и лежит на облаке.

«Интересно, как можно больше времени проводить с семьёй, если работаешь по 60 часов?», — возмущается другой пользователь, — «Это только увеличит уровень безработицы, зачем брать кого-то на неполный рабочий день, если можно одному работать за двоих?»

«Законопроект будет рассмотрен 3 июля, мы сделаем всё, чтобы он не был принят, — обещает Вольфганг Катциан, новый президент Союза австрийских профсоюзов. — Правительство не должно сомневаться в том, что мы этого так не оставим».