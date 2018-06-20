Москва, 20 июня, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Рубль продолжил 9 июня дешеветь к бивалютной корзине. Несмотря на то, что к вечеру валюта совершила откат, масштабный медвежий гэп закрыть ей так и не удалось. Пара доллар/рубль в моменте превышала отметку 64 рубля, обновив максимумы начала мая и расчищая себе путь к новым высотам. Котировки закрылись ниже психологического уровня, но по-прежнему нацелены на рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Давление на рубль усилилось под влиянием нового витка опасений по поводу разжигания полноценной торговой войны между Китаем и США после того, как два торговых партнера обменялись очередными угрозами. И все это на фоне продолжающегося бегства капитала из риска, а также общего давления на активы развивающихся экономик. Добавим сюда интервенции Минфина, и выходит, что поддержка со стороны налогового периода и чемпионата мира по футболу практически не ощущается», — отметил эксперт.

Важным краткосрочным фактором давления на «россиянина» остается нефть в контексте предстоящего заседания ОПЕК. Сокращение рисков в сырьевом сегменте в преддверии этого события автоматически снижает привлекательность рубля, который дополнительно страдает от укрепления доллара на международной арене.

«Сегодня, 20 июня, бегство от рисков сменилось стабилизацией финансовых рынков, что способно обусловить некоторое ослабление давления на российскую валюту, как и попытки восстановления котировок Brent. Однако понижательные риски сохраняются, и доллар еще может получить возможность для подтверждения пробоя уровня 64 рубля с последующей целью на 65 рублей», — считает Ковалев.

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