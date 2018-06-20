Рим, 20 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В Камери (Италия) на предприятии Final Assembly and Check Out (FACO) началась сборка первого «европейского» истребителя пятого поколения F-35A, предназначенного для Военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов. Об этом сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

U.S. Air Force Истребители F-35 в полёте

По данным центра, воздушное судно с бортовым номером AN-9, сборка которого завершится в феврале 2019 года, прибудет в Нидерланды в конце следующего года.

Справка ИА REGNUM : Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Новое воздушное судно, которое производится в трёх модификациях (F-35A, F-35B вертикального взлёта и палубный F-35C), уже приобрело репутацию самого дорогого истребителя в истории авиастроения.

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