Берлин, 20 июня, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Немецкий журнал Spiegel, ранее опубликовавший негативный прогноз относительно игры сборной России на чемпионате мира (ЧМ) по футболу, признал свою ошибку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские футболисты

Авторы статьи, вышедшей с заголовком «Прости, Россия, мы были неправы», отмечают, что ошиблись, когда после первой игры ЧМ-2018 Россия — Саудовская Аравия (5:0) выразили уверенность в невыходе подопечных Станислава Черчесова из группы.

Теперь журналисты издания пишут, что сборная России, переиграв во втором туре команду Египта, практически обеспечила себе участие в отборочных матчах ЧМ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня сборная России по футболу обыграла команду Египта и вышла в плей-офф мирового первенства. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1. В матче отличились Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, Мохамед Салах.

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