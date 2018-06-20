Вильнюс, 20 июня, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Из-за слабости войск НАТО, расположенных в Прибалтике и Польше, Литве необходимо задействовать разносторонние способы подготовки к «вторжению» России, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью изданию Spiegel.

Kapeksas Даля Грибаускайте с холодным оружием

Например, Вильнюс может подготовиться «сердцем и душой», и тем самым показать свою готовность защитить себя.

«Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападёт на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой», — сказала Грибаускайте.

Она добавила, что военная мощь России превосходит силы НАТО в Прибалтике и Польше в десять раз.

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