Екатеринбург, 20 июня, 2018, 06:34 — ИА Регнум. Победу сборной России в матче с Египтом активно обсуждают на Урале. Люди радуются победе российских футболистов, а футбол обрёл новых поклонников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Лаут Станислав Черчесов

В фан-зоне Екатеринбурга за игрой наблюдали десятки тысяч человек. После матча болельщики, в том числе и из других стран, шумно поприветствовали победу сборной России. А затем начались гулянья.

Отреагировали на это событие и люди, которые смотрели футбол дома.

«У нас соседи сверху так прыгали от радости, что дом сотрясался. Это наша победа. Рад за сборную России!» — написал в соцсетях один из местных жителей.

Кстати, в соцсетях граждане активно выражают свои эмоции. Много добрых слов прозвучало в адрес игроков Дениса Черышева и Артёма Дзюбы, которые забили голы, а также в адрес главного тренера сборной Станислава Черчесова.

«Ты просто космос, Стас!» — пишут интернет-пользователи.

Нашлись на интернет-пространстве и т. е. кто смотрел футбольный матч впервые в жизни. По их отзывам, они были приятно удивлены игрой российских футболистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между сборными России и Египта прошёл вчера, 19 июня. Первый тайм обошёлся без голов. Зато во втором отличились игроки российской сборной Денис Черышев и Артём Дзюба.

С пенальти гол в ворота российской сборной забил Мохамед Салах — форвард сборной Египта. А первый гол в пользу сборной России принёс… египтянин Ахмед Фатхи. Общий итог матча — 3:1 в пользу России. Теперь российская сборная получила зелёный свет на выход в 1/8 финала.