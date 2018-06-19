Вашингтон, 20 июня, 2018, 01:12 — ИА Регнум. США не хотят изымать детей у семей нелегальных иммигрантов, но вынуждены это делать ради безопасности страны, заявил президент США Дональд Трамп на собрании Национальной федерации независимых предпринимателей, сообщает пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп

Трамп объяснил, что в законодательстве США существуют «лазейки», позволяющие нелегальным мигрантам использовать детей для упрощения въезда в страну.

«Из-за этих «лазеек» около полмиллиона членов семей нелегальных мигрантов было впущено в США с 2014 года при невероятных затратах американских налогоплательщиков», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика не предпринимает никаких мер по борьбе с нелегальной иммиграцией через границу с США.