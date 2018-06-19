Москва, 20 июня, 2018, 00:49 — ИА Регнум. Член правления ПАО «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована в Москве по обвинениям в шпионаже, сообщает сайт Лефортовского суда столицы.

Oregon Department of Transportation Задержание

По данным издания «Коммерсант», Цуркан была задержана сотрудниками ФСБ, которые до этого в течение долгого времени наблюдали за ее контактами. Ее подозревают в сотрудничестве с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии. Также сообщается, что одновременно с задержанием Карины Цуркан прошли обыски в ее кабинете, у нее дома, а также в офисе «Интер РАО» и у неких высокопоставленных сотрудников Минэнерго РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня мосгорсуд вынес приговор гражданину Украины Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже. Сущенко был признан виновным и приговорен к 12 годам тюремного заключения.