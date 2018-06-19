Киев, 20 июня, 2018, 00:43 — ИА Регнум. В Чернобыльской зоне будут построены два хранилища ядерных отходов — для топлива Чернобыльской АЭС и для отходов из остальных электростанций Украины, сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак 19 июня в эфире телеканала 112.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

«Мы ежегодно за хранение отработанного ядерного топлива в РФ, в соответствии с условиями контракта между «Энергоатомом» и российской стороной, платим примерно 200 млн. долларов. Строительство центрального хранилища отработанного ядерного топлива стоит 450 млн. долларов», — рассказал министр.

Он также отметил, что отработанное ядерное топливо является ценным сырьем.

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Напомним, что технологией переработки отработанного ядерного топлива обладают только Россия и Франция. Эксперты связывают строительство хранилища ядерных отходов с попытками американской компании Westinghouse вытеснить из Украины ядерное топливо российского производства. Американцам нужны хранилища, поскольку США, в отличие от России, не намерены забирать отработанные топливные элементы из Украины.