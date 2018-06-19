Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 00:30 — ИА Регнум. Самое главное сейчас, после двух побед сборных России на чемпионате мира, — не хвалить её тренеров и игроков. Это очень важно. Потому что именно критика сборной и помогла ей победить в двух матчах подряд. К слову, впервые, как сообщало ИА REGNUM, с 1966 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские болельщики

Сборная России по-хорошему — по-русски, я бы сказал, — разозлилась и сделала то, что должна была сделать. В этих матчах мы обязаны были выигрывать. Потому что Саудовская Аравия наряду с Панамой — самая слабая сборная на чемпионате мира — 2018, а Египет с травмированным Мохамедом Салахом — это неполноценный Египет. Сейчас не должно быть иллюзий; главное — ещё впереди!

После матча с Саудовской Аравией, в котором, как сообщало ИА REGNUM, наша сборная выиграла 5:0, я писал: «Главное теперь — не расслабляться». И футболисты сборной России вышли на матч с египтянами предельно концентрированными. Теперь же главное — не дать им потерять данную концентрацию.

Критикуйте сборную России, но конструктивно — пусть на матч с Уругваем, который состоится 25 июня в 17:00 в Самаре, российские футболисты выйдут предельно злыми. Тогда у нас есть шансы.

Не время расслабляться. Не время ликовать. Всё самое интересное и главное только начинается!