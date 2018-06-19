Ростов-на-Дону, 19 июня, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Ростовские болельщики отмечают сенсационную и долгожданную победу сборной России, которая не оставила шансов команде Египта — 3:1. Впервые за 32 года российская команда выходит из группы на мировом первенстве. Эту новость в Ростове-на-Дону с ликованием встретили тысячи поклонников самого зрелищного вида спорта, собравшиеся на фестивале болельщиков FIFA. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Театральная площадь заполнена под завязку.

Donland.ru Ростовская фан-зона

Многие болельщики, которые следили за игрой в фан-зоне, считают, что подопечным Станислава Черчесова родные стены помогают. Футбольные фанаты уверены, что сплочённой и сильной духом команде по плечу любой соперник, а, значит, есть надежда на заветный пьедестал.

«Так хочется, чтобы мы были чемпионами», — делятся болельщики один за другим.

«Вот, что значит родная земля», - обращают внимание фанаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге был разыгран матч 2-го тура группы A в рамках ЧМ-2018 между национальными сборными России и Египта. Противостояние завершилось исторической победой сборной России.