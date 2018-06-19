Германия и Франция задумались о создании Совета безопасности Евросоюза
Берлин, 19 июня, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Власти Германии и Франции выступают за проведение дебатов по вопросу создания новых форматов взаимодействия в Европейском союзе, в частности, за создание Совета безопасности ЕС. Соответствующее заявление опубликовало сегодня, 19 июня, правительство Германии.
«Нам нужны европейские дебаты по новым форматам, таким как Совет безопасности ЕС, для возможности более тесной координации в ЕС и на внешних форумах», — сказано в заявлении правительства Германии.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин и Париж поддерживают планы по укреплению внешних границ Европейского союза. Также Меркель подчеркнула, что Германия и Франция решительно настроены противостоять нелегальной вторичной миграции.