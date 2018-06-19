Берлин, 19 июня, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Власти Германии и Франции выступают за проведение дебатов по вопросу создания новых форматов взаимодействия в Европейском союзе, в частности, за создание Совета безопасности ЕС. Соответствующее заявление опубликовало сегодня, 19 июня, правительство Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон, Ангела Меркель

«Нам нужны европейские дебаты по новым форматам, таким как Совет безопасности ЕС, для возможности более тесной координации в ЕС и на внешних форумах», — сказано в заявлении правительства Германии.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин и Париж поддерживают планы по укреплению внешних границ Европейского союза. Также Меркель подчеркнула, что Германия и Франция решительно настроены противостоять нелегальной вторичной миграции.