Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 22:51 — ИА Регнум. 19 июня на стадионе «Крестовкий» был разыгран матч 2-го тура группы A в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными России и Египта. Противостояние завершилось исторической победой сборной России со счетом 3:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Юный болельщик

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными командами России и Египта

В дебюте второго тайма Ахмед Фатхи неудачно сыграл и срезал мяч в свои ворота после прострела Романа Зобнина в штрафную площадь — 1:0. На 59-й минуте вингер «Вильярреала» Денис Черышев удвоил преимущество, замкнув прострел Марио Фернандеса — 2:0. Через 3 минуты форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба довел счет до разгромного — 3:0. На 73-й минуте Мохаммед Салах забил гол престижа ударом с пенальти — 3:1.

Статистика матча (Россия/Египет)

Удары 10/11

Удары в створ 4/1

Владение 46%/54%

Фолы 9/10

Набрав 6 очков, сборная России укрепилась на первом месте и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Египет без очков покидает чемпионат мира с последнего места.

Андрей Пронин ИА REGNUM Русский болельщик

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными командами России и Египта

Составы на матч:

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Черышев, Газинский, Головин, Зобнин, Самедов, Дзюба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными командами России и Египта

Египет: эль-Шенави, Габр, Фатхи, Хегази, Абдель-Шафи, Хамед, Салах, эль-Ненни, эль-Саид, Хассан, Мохсен.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными командами России и Египта

Главный арбитр матча: Энрике Касерес.

Андрей Пронин ИА REGNUM Египетские болельщики

Предупреждения: Хассан — 57, Смолов — 84.

Гол: Фатхи (авг) 47 — 1:0, Черышев 59 — 2:0, Дзюба 62 — 3:0, Салах (пен) 73 — 3:1.