Россия одержала сенсационную победу над сборной Египта со счетом 3:1
Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 22:51 — ИА Регнум. 19 июня на стадионе «Крестовкий» был разыгран матч 2-го тура группы A в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными России и Египта. Противостояние завершилось исторической победой сборной России со счетом 3:1.
В дебюте второго тайма Ахмед Фатхи неудачно сыграл и срезал мяч в свои ворота после прострела Романа Зобнина в штрафную площадь — 1:0. На 59-й минуте вингер «Вильярреала» Денис Черышев удвоил преимущество, замкнув прострел Марио Фернандеса — 2:0. Через 3 минуты форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба довел счет до разгромного — 3:0. На 73-й минуте Мохаммед Салах забил гол престижа ударом с пенальти — 3:1.
Статистика матча (Россия/Египет)
Удары 10/11
Удары в створ 4/1
Владение 46%/54%
Фолы 9/10
Набрав 6 очков, сборная России укрепилась на первом месте и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Египет без очков покидает чемпионат мира с последнего места.
Составы на матч:
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Черышев, Газинский, Головин, Зобнин, Самедов, Дзюба.
Египет: эль-Шенави, Габр, Фатхи, Хегази, Абдель-Шафи, Хамед, Салах, эль-Ненни, эль-Саид, Хассан, Мохсен.
Главный арбитр матча: Энрике Касерес.
Предупреждения: Хассан — 57, Смолов — 84.
Гол: Фатхи (авг) 47 — 1:0, Черышев 59 — 2:0, Дзюба 62 — 3:0, Салах (пен) 73 — 3:1.