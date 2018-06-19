Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 22:34 — ИА Регнум. В ворота сборной России был назначен пенальти. Судья принял решение после видеоповтора.

Fifa.com Мо Салах

Сколько уже мы видели таких судейских решений после использования системы видеоповторов? Мо Салах всё-таки забил свой гол: с пенальти мощным ударом под перекладину. Напомню, что ранее россияне забили три гола.

Отличились Денис Черышев и Артём Дзюба, а до этого произошёл автогол египтянина Ахмеда Фатхи.