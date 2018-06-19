Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 22:24 — ИА Регнум. А вот это уже серьёзно! Россия забивает второй и третий голы всего за три минуты!

Fifa.com Россия против Египта

И, как и в первом матче против Саудовской Аравии, хорош наш «джокер» Денис Черышев. Александр Самедов отыграл на Марио Фернандеса, тот убрал соперника и «прострелил». Денис Черышев вколотил мяч в сетку ворот. Черышев пока что, однозначно, наш лучший игрок. А ведь на поле он появился благодаря травме Алана Дзагоева в первом тайме матча с саудовцами.

А уже через несколько минут после гола Черышева последовал длинный пас от российского защитника на Артёма Дзюбу. Наш форвард поборолся в штрафной, протаранил египтян и мощным ударом пробил египетского вратаря. 3:0!

Такого мы ждали?