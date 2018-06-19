Париж, 19 июня, 2018, 22:13 — ИА Регнум. На днях Сенат, верхняя палата французского парламента, опубликовал специальный доклад, посвященный китайской инициативе «Одного пояса, одного пути», и призвал страну играть максимально активную роль в ее реализации. Официальный Пекин поддерживает стремление Парижа участвовать в строительстве проекта, сообщает 19 июня Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

В Пекине уделяют большое внимание участию в «Поясе и пути» как Франции, так и других европейских стран, что позволяет добиться более широкой и взаимовыгодной интеграции многосторонних интересов.

Напомним, что инициатива «Пояс и путь» представляет собой сеть важнейших коммуникаций, связывающих между собой восток и запад Евразийского континента.