Бразильцы пришли поболеть за сборную России
Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 20:54 — ИА Регнум. У стадиона «Санкт-Петербург» перед матчем Россия-Египет скопились очереди болельщиков, но египтяне не дают фанатам заскучать — они устроили у гейтов настоящее шоу барабанщиков, народ уже перешел к танцам.
Помимо россиян и египтян, на матч со своей символикой пришло особенно много мексиканцев и бразильцев. Первые облачились в индейские повязки, но охотно дают примерить окружающим — американцам, китайцам, россиянам. А бразильцы громко сообщают, что в этом матче поддерживают хозяев турнира.
До стартового свистка остаются считанные минуты. Трибуны в нетерпении — одной из самых заметных фигур матча должен стать египетский форвард, нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах. По крайней мере, именно его лицо встречается на масках болельщиков чаще всего.