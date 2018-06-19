Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 20:54 — ИА Регнум. У стадиона «Санкт-Петербург» перед матчем Россия-Египет скопились очереди болельщиков, но египтяне не дают фанатам заскучать — они устроили у гейтов настоящее шоу барабанщиков, народ уже перешел к танцам.

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Помимо россиян и египтян, на матч со своей символикой пришло особенно много мексиканцев и бразильцев. Первые облачились в индейские повязки, но охотно дают примерить окружающим — американцам, китайцам, россиянам. А бразильцы громко сообщают, что в этом матче поддерживают хозяев турнира.

До стартового свистка остаются считанные минуты. Трибуны в нетерпении — одной из самых заметных фигур матча должен стать египетский форвард, нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах. По крайней мере, именно его лицо встречается на масках болельщиков чаще всего.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик сборной Египта перед матчем

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