Минск, 20 июня, 2018, 07:02 — ИА Регнум. Кто купит крупнейшие активы белорусской экономики, находящиеся сейчас в государственном управлении? Этот вопрос становится крайне важным в свете курса, взятого руководством Белоруссии на либерализацию экономики. О проблемах Белоруссии, которые могут озолотить предприимчивых бизнесменов, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

Bialgroup.com Национальный банк Белоруссии

Пока что основной активностью по приведению экономических активов Белоруссии к удобному для себя формату отметился Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). Именно его консультанты будут «усовершенствовать» систему управления госпредприятиями страны, а точнее — приводить ее в соответствие с требованиями ЕБРР. Ожидания правительства Белоруссии и простых жителей от этого процесса можно назвать противонаправленными.

Правительство обещает рост зарплат, население же обеспокоенно возможными негативными последствиями, без которых «оптимизация» в либеральном ключе обычно не обходится. Рост цен ощущается рядовыми гражданами уже значительно сильнее, чем пытается показать официальная статистика, а вот среди бизнес-структур некоторые уже стоят на низком старте, готовясь к значительному увеличению прибыли. За счет чего?

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