Москва, 19 июня, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Перед матчем сборных Сенегала и Польши я написал: «Так что с поляками сенегальцы способны и выстрелить, и промахнуться». И они всё-таки выстрелили. Двумя точными попаданиями.

Fifa.com Сенегал против Польши

Один, правда, случился при помощи рикошета от поляка Тьяго Сионека. Мяч встретил его ногу после удара Идриссы Гейе — и вот он, ещё один автогол на чемпионате. А во втором тайме было совсем хорошо. Какой гол забил поскитавшийся по командам М’байе Ньянг! Нет, это не восхищение. Это смех. Потому что гол вышел курьёзным. Ньянгу оказывали медицинскую помощь за пределами поля. Арбитр разрешил ему вернуться в игру, что сенегалец и сделал. И тут поляки решили дать пас назад, опытный вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны пролетел мимо мяча — и тут подоспел Ньянг, закативший мяч в пустые ворота. Но африканцы не были бы африканцами, если бы всё-таки не пропустили гол. После навеса Камила Гросики Гжегош Крыховяк, как осиновый кол в вампира, вколотил мяч в ворота. И всё же — победа Сенегала!

А что же суперполяк Роберт Левандовски, о котором я вспоминал перед матчем? Да фокус в том, что на каждого Левандовски найдётся свой Кулибали. А Калиду Кулибали лучший из всех Кулибали на свете; более того, он один из лучших центральных защитников в мире. Так что спокойно, Левандовски! Иди, читай Достоевского и готовься к матчу с очень непростой и злой Колумбией.

Почему злой? Да потому что ранее в группе Н сборная Японии обыграла сборную Колумбии 2—1. Очень, очень ровная группа. У всех есть шансы пройти дальше.