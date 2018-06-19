Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Болельщики сборных России и Египта в эти минуты массово съезжаются на Крестовский остров, чтобы поддержать свои команды в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Египетские болельщики в «костюме фараона»

Множество египтян традиционно облачаются в стилизованные наряды фараонов и так и путешествуют по петербургскому метро. Те, кому не досталось билета, готовятся болеть в фан-зонах: в общей, на Конюшенной площади, и фан-зоне сборной Египта на Университетской набережной.

Дарья Драй ИА REGNUM Египетские болельщики перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Египетские болельщики в Петербурга

Сильный дождь с порывистым ветром, едва не сбивающим с ног, не распугали болельщиков — на Конюшенной скандируют «Россия!». Переменчивая петербургская погода ка бы подыгрывает россиянам: жара последних дней спала, и климат вернулся в обычную для Северной столицы норму.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские болельщики

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты

Вряд ли жители африканского континента привычны к таким капризам, а в сборной России, в конце концов, есть игроки «Зенита». К слову, матч пройдет с открытой крышей стадиона «Санкт-Петербург». Начало игры — в 21:00.