Вашингтон, 20 июня, 2018, 06:30 — ИА Регнум. США от слов перешли к делу и приступили к конкретным шагам на пути торговых войн, как с Китаем, так и с Европой. Если не рассматривать вариант неадекватности планов американского президента Дональда Трампа хоть чему-либо реальному, придется предположить далеко идущий план по переформатированию нынешних отношений США со всей планетой. Что же это может быть за план, и какие варианты стоит отмести, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп. Мир в тисках санкций

Не похоже, чтобы Трамп своей решимостью круто обойтись с ближайшими партнерами пытается запугать конкурентов. Против этой версии работает тот факт, что под американские удары попадают многие и без видимой системы — близость к США в данном случае особой роли не играет. История же отношений США и совокупного Запада может подсказать другой вариант. Главным в изменении мирового порядка оказывается для тех, кто стоит за Трампом, смена самой аксиоматики, на которой ранее строились союзы и договоры. Теперь, по мысли крупного испанского социолога Мануэля Кастельса, приходит время «сетевой логики», когда узловые элементы политических систем меняют свою привычную привязку к классическим политическим образованиям.

Кроме того, часть признаков нынешнего политического процесса свидетельствует, что речь идет именно о масштабной «шоковой терапии», начатой в 2016 году и применяемой для того, чтобы продолжить дело глобализации, но уже совершенно другими методами. Итак, не слом, но переформатирование, вот что, похоже, является целью всех потрясающих основ действий американского президента.

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