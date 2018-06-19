Москва, 19 июня, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Правительственный проект поправок к федеральному бюджету 2018 года Госдума приняла во втором чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Новый вариант бюджета рассчитан исходя из улучшенного макроэкономического прогноза развития страны. Так, основные параметры, на которых правительство рассчитывает бюджет, в ходе первой половины 2018 года оказались выше ожидаемых. Например, стоимость одного барреля нефти составит 61,4 доллара, а не 43,8 доллара, которые заложены в текущий вариант сметы. В связи с этим, правительство устанавливает курс в 58,6 рублей за доллар. Сегодня госбюджет рассчитан исходя из стоимости одного доллара в 64,7 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM во вторник, 19 июня.

Директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов на своей странице в Facebook отмечает, что предложения правительства «были доработаны в сторону социализации».

«Вот показательный пример, как поменялась работа Государственной Думы с Правительством. Если еще в прошлом созыве депутаты, откровенно говоря, не хотели возиться с подобными документами и утверждали их без всякого обсуждения, то сейчас была организована самая широкая дискуссия, в которой позволили высказаться всем политическим силам, представленным в ГД. Это привело к тому, что предложения Правительства были доработаны в сторону социализации», — подчеркивает политолог.

«И вот этот факт, что депутаты стали ответственно подходить к данному вопросу, как раз и показывает насколько изменились отношения ГД и Правительства. И тот факт, что само Правительство согласилось с предложенными поправками, говорит о том, что там с мнением депутатов считаются и готовы вести с ними диалог и совместную работу», — уточняет директор «NPR Group».

«Все вопросы по поправкам будут отражены в проекте постановления ГД к третьему чтению и будут контролироваться ГД. То есть, не только во время работы над поправками всех выслушали и задали вопросы Правительству и пришли к согласию, что ряд тем очень важны и их надо обсуждать в дальнейшем, но и наметили вектор для дальнейшего диалога между ГД и Правительством», — завершает свой комментарий Дмитрий Фетисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем, окончательном чтении депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании 21 июня.

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