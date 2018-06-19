Бюджет: предложения правительства доработаны в сторону социализации
Москва, 19 июня, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Правительственный проект поправок к федеральному бюджету 2018 года Госдума приняла во втором чтении.
Новый вариант бюджета рассчитан исходя из улучшенного макроэкономического прогноза развития страны. Так, основные параметры, на которых правительство рассчитывает бюджет, в ходе первой половины 2018 года оказались выше ожидаемых. Например, стоимость одного барреля нефти составит 61,4 доллара, а не 43,8 доллара, которые заложены в текущий вариант сметы. В связи с этим, правительство устанавливает курс в 58,6 рублей за доллар. Сегодня госбюджет рассчитан исходя из стоимости одного доллара в 64,7 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM во вторник, 19 июня.
Директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов на своей странице в Facebook отмечает, что предложения правительства «были доработаны в сторону социализации».
«Вот показательный пример, как поменялась работа Государственной Думы с Правительством. Если еще в прошлом созыве депутаты, откровенно говоря, не хотели возиться с подобными документами и утверждали их без всякого обсуждения, то сейчас была организована самая широкая дискуссия, в которой позволили высказаться всем политическим силам, представленным в ГД. Это привело к тому, что предложения Правительства были доработаны в сторону социализации», — подчеркивает политолог.
«И вот этот факт, что депутаты стали ответственно подходить к данному вопросу, как раз и показывает насколько изменились отношения ГД и Правительства. И тот факт, что само Правительство согласилось с предложенными поправками, говорит о том, что там с мнением депутатов считаются и готовы вести с ними диалог и совместную работу», — уточняет директор «NPR Group».
«Все вопросы по поправкам будут отражены в проекте постановления ГД к третьему чтению и будут контролироваться ГД. То есть, не только во время работы над поправками всех выслушали и задали вопросы Правительству и пришли к согласию, что ряд тем очень важны и их надо обсуждать в дальнейшем, но и наметили вектор для дальнейшего диалога между ГД и Правительством», — завершает свой комментарий Дмитрий Фетисов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем, окончательном чтении депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании 21 июня.
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