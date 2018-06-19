Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Профсоюзы Санкт-Петербурга и Ленинградской области наметили план своих действий против предложенной правительством реформы пенсионной системы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию. Итогом этой борьбы должен стать отзыв правительственного законопроекта из Госдумы. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП) после заседания президиума ЛФП.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Как отмечается, председатели региональных организаций российских отраслевых профсоюзов поддержали отрицательную позицию Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) по вопросу повышения пенсионного возраста.

«Профлидеры отраслей региона резко негативно высказывались о законопроекте, вызвавшем многочисленные обращения членов профсоюзов, возмущенных как предложениями правительства, так и самой процедурой внесения законопроекта в Госдуму, которая проходила «в режиме пожарной тревоги», — отметили в пресс-службе ЛФП.

Принято решение добиваться участия профсоюзных представителей в рассмотрении федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста в законодательных собраниях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кроме того, будут инициированы заседания Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга и Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых профсоюзы доведут свою позицию до чиновников и работодателей обоих субъектов РФ.

ЛФП сообщит отрицательное мнение профсоюзов о пенсионной реформе и депутатам Госдумы, избранным по избирательным округам и партийным спискам в Петербурге и Ленобласти, и членам Совета Федерации от обоих регионов.

Наконец, в первичных и иных профсоюзных организациях рекомендовано провести собрания по поводу ситуации вокруг пенсионной реформы, а также использовать различные формы и методы солидарной поддержки позиции профсоюзов по вопросу повышения пенсионного возраста.

Читайте также: Депутаты Петербурга хотят обратиться к Путину в связи с пенсионной реформой

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Заксобрания Петербурга подготовили проект постановления городского парламента с осуждением предлагаемого правительством повышения пенсионного возраста. В случае принятия это заявление отправится президенту России, в правительство и в обе палаты Федерального Собрания.

Читайте также: Пожилой Петербург ждет от реформы максимального негатива: главное за неделю