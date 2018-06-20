Москва, 20 июня, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛДПС) «Петропавловск» является филиалом российского АО «Транснефть-Урал» и входит в Курганское нефтяное управление, но расположена на территории Казахстана. Станция обеспечивает транспортировку нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам Уфа — Омск и Уфа — Петропавловск, осуществляет поставку топлива на ТОО «Петропавловская нефтебаза», а также ж/д наливом в направлении потребителей Таджикистана и Киргизии.

Цитата из х/ф «Стачка». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1924. СССР Провокаторы

В конце прошлого года главный бухгалтер ЛДПС «Петропавловск» Инга Николайчук была осуждена казахстанским судом на пять лет (по амнистии срок сократили вдвое) за нарушение налогового законодательства Казахстана. Суть преступления состояла в том, что поступавшие в адрес ЛДПС из головной конторы АО «Транснефть-Урал» денежные средства и оборудование записывались бухгалтером как кредиторская задолженность, что уменьшало сумму налогов, уплачиваемых в бюджет Казахстана. По заключению казахстанских силовиков, за пять лет бюджет Казахстана недосчитался 600 миллионов тенге (почти 114 миллионов рублей).

Что именно случилось на самом деле, стороны не раскрывают. Аудиторы указывали компании на нарушения налогового законодательства Казахстана, но порядок учета поступивших ценностей в ЛДПС не меняли. При этом Инга Николайчук была старательным бухгалтером. Например, в феврале 2015 года она сделала официальный запрос в Минюст Казахстана по порядку оплаты пошлины за государственную регистрацию имущества юридического лица-нерезидента по доверенности, выданной головной организацией. Ни следствие, ни суд не нашли коммерческой заинтересованности бухгалтера и руководителя ЛДПС в нарушении. Скорее всего, инцидент связан с расхождением в трактовке налоговых порядков казахстанскими и российскими специалистами. Пострадала совершенно невиновная женщина. Сейчас Инга на свободе, инцидент исчерпан, в казахстанских СМИ он практически не освещался.

История произошла в конце прошлого года, а в середине апреля уже в российских СМИ появилась серия статей под лозунгами типа «Астана в ярости», «ущерб репутации РФ», «рухнуло успешное российско-казахстанское сотрудничество» и т.п. Особо отличались издания типа газеты «Версия» или портала «MOS NEWS» .

Мелкий проходной эпизод в масштабе отношений между Казахстаном и Россией (такого уровня эпизодов десятки и сотни в год) оказался востребован недоброжелателями. Появление в СМИ прошлогодней истории именно в начале апреля не случайно. Незадолго это этого, в середине марта, в казахстанской Астане прошел саммит руководителей пяти стран Центральной Азии, на который не был приглашен президент России. Ничего особенного в этом нет, у стран региона много проблем во взаимоотношениях друг с другом, которые совсем не обязательно решать с помощью российского президента. Но российские СМИ запестрели выводами «южные соседи России по СНГ постепенно отворачиваются от Кремля» (!). До кучи приплели и историю с арестом бухгалтера.

Нападать напрямую на Владимира Путина либералы пока не отваживаются, поэтому приходится обрушивать пафос на его окружение, либо использовать в своих манипуляциях вот такие проходные сюжеты.

В реальности же все иначе. Осенью прошлого года президенты России и Казахстана провели в Челябинске на площадке завода «Русские электрические двигатели» («Транснефти» принадлежит 51% предприятия) российско-казахстанский форум межрегионального сотрудничества. В мае в Петропавловске прошла встреча генерального директора АО «Транснефть — Урал» Тимура Безымянникова и акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова. Речь шла о сотрудничестве по развитию ЛДПС «Петропавловск». Акимом также был затронут вопрос об участии АО «Транснефть — Урал» в благотворительных программах Республики Казахстан (не без этого!).

В начале июня окончательно решился длительное время обсуждавшийся вопрос о статусе технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы — Омск — Новосибирск-2» и «Омск — Павлодар», которые при распаде СССР оказались разделены границами России и Казахстана. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Казахстана по данному вопросу.

В российско-казахстанских отношениях будет неизбежно возникать еще много проблем, вопрос — будут ли они по-прежнему решаться на основе разумных договоренностей. Пока это происходит, что очень не нравится некоторым силам в России, мечтающим довести отношения с Казахстаном до уровня отношений с Украиной.