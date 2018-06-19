Москва, 19 июня, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Москвичи смогут предложить свои варианты мест для создания избирательных участков за пределами столицы: соответствующий раздел запущен на сайте мэра Москвы. Об этом заявил председатель Мосгордумы и руководитель рабочей группы при МГИК по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Напомню, что с таким предложением мы обратились в правительство Москвы на заседании рабочей группы при Мосгоризбиркоме, которая была создана в минувшую пятницу. Новый сервис позволит горожанам, которые в тёплое время предпочитают жить на даче, принять участие в выборах мэра Москвы 9 сентября и не возвращаться для этого в столицу», — отметил Шапошников.

Заявки от москвичей рассмотрят сотрудники Мосгоризбиркома, после чего будет принято решение о создании дополнительных участков за чертой Москвы. Предложить место для размещения избирательного участка можно на всей территории России. Для предложения того или иного места жители столицы должны выбрать точку на карте и обосновать, почему участок необходимо открыть именно в этой зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение о создании дополнительных избирательных участков за пределами столицы ранее внёс на рассмотрение депутатов Мосгордумы мэр Москвы Сергей Собянин.