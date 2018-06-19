Екатеринбург, 19 июня, 2018, 18:30 — ИА Регнум. В Екатеринбург съезжаются болельщики из Перу и Франции. Команды этих стран встретятся на главном стадионе города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fifa.com Болельщики на стадионе

В мэрии отмечают: французы пока менее заметны, чем перуанцы. Это подмечают и посетители городских ресторанов. В них всё чаще «загорелые люди просят меню на испанском языке». А в центре города всё чаще звучит испанская речь.

Напомним, большая игра между двумя странами пройдёт на «Екатеринбург Арене» 21 июня. 15 июня там встретились Египет и Уругвай. Уругвайцы победили со счётом 0:1.