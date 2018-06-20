Москва, 20 июня, 2018, 05:08 — ИА Регнум. Япония территориально находится в границах, предписанных ей по условиям капитуляции странами победительницами во Второй мировой войне. Что же означает японское стремление раз за разом «ставить вопрос о северных территориях», пишет в своей статье доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Ссылка на те или иные исторические договоры совершенно не может объяснить логики японских властей, пытающихся выдвигать претензии на территорию соседнего государства. Как и все реваншисты, те политики Японии, которые настаивают на пересмотре результатов Второй мировой войны, рассчитывают добиться своих целей через обострение ситуации. Конфликт, а не дружба — вот, что им необходимо прежде всего.

С возможностью предъявлять хоть как-то обоснованные претензии на Курилы Япония распрощалась в далеком 1904 году, вероломно напав на Россию и нарушив все существовавшие до этого договоры. Именно «правом победителя» высокомерно оправдывала тогдашняя Япония отторжение от России всех Курил и половины острова Сахалин. Но «как аукнется, так и откликнется». Еще в самом начале советско-японских переговоров в 1925 году советское правительство подчеркнуло свою свободу от обязательств по отношению к Японии по договорам царского правительства. Значит, все решила победа во Второй мировой войне? Да, но как же развивались взгляды стран-союзниц на японскую послевоенную будущность, и кто заложил мину замедленного действия под российско-японские отношения?

Читайте подробности: Требуя Курилы, Токио ссылается на им же аннулированный трактат

Читайте также другие статьи Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».