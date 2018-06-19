Москва, 19 июня, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на регулирование изучения родного языка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня. Инициатива депутатов вызвала широкий резонанс.

Степан Карпов. Дружба народов. 1924

«Никто не знает, на скольких языках говорят в РФ. Прозвучала цифра 277, по переписи 174 — много», — отметил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

По его словам, «только пять языков имеют лицензированные учебники, только 13 — лицензированные программы».

Внесенным законопроектом предлагается уточнить, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ, а право на изучение родного языка из числа языков народов РФ реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик РФ должен осуществляться на основании письменных заявлений родителей (законных представителей).

Законопроект перепишут

Вместе с тем ко второму чтению депутаты перепишут законопроект — это отражено в постановлении, которое Госдума поддержала.

«И рабочая группа, и комитет не в восторге от представленного текста законопроекта, он будет кардинально переработан», — заверил глава комитета Госдумы Вячеслав Никонов.

Прежде всего, родным языком станет и русский язык. Школьник и его родители на основании заявления (необязательно письменного, возможно, в электронной форме) перед первым классом и пятым классом выберут язык, на котором предстоит учиться, и язык, который предстоит изучать.

Кроме того, рабочая группа предложила Госдуме обсудить создание специального фонда поддержки родных языков — в правительстве инициатива нашла поддержку. Предполагается, что новая структура займется подготовкой и экспертизой образовательных программ для изучения родных языков (сейчас их 13), также фонд займется подготовкой учителей.

В комитете Госдумы по образованию понимают, что невозможно по объективным причинам обеспечить преподавание любого языка России в любой ее школе, но стремиться к этому нужно.

«Ни о каком сокращении часов изучения родного языка речи не идет», — заверил глава комитета.

Вместе с тем в ходе дискуссии депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»), отвечая на вопросы парламентариев, обратила внимание на то, что административные барьеры при изучении языков зафиксированы в Татарии, Северной Осетии и Башкирии, среди регионов, где «нет проблем» названы Чечня, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия.