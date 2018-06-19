Вильнюс, 19 июня, 2018, 17:38 — ИА Регнум. В опубликованных в Литве сегодня, 19 июня, результатах аудита эффективности потребления энергии Госконтроль предупреждает, что Литва отстает с осуществлением мер, которые позволят сэкономить 11,67 тераватт-часов окончательной энергии в 2020 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Maria Babbage Счетчик

Литва, стремясь повысить конкурентоспособность, выполняя требования ЕС и присоединяясь к общей цели ЕС до 2020 года сократить потребление энергии на 20%, в 2014—2020 годах запланировала экономить 11,67 тераватт-часов окончательной энергии. Это соответствует годовому потреблению электроэнергии в стране.

Правительство предусмотрело меры политики повышения эффективности потребления энергии, и по прошествии половины предусмотренного срока сэкономлено 3,9 тераватт-часов, т. е. только 33,7%. По подсчетам аудиторов, если правительство не предпримет дополнительные меры, цель не будет достигнута. В таком случае Литве грозят санкции: одна из них — одноразовый штраф в размере 0,6 млн евро. Особенно важно то, что в будущем потребности в экономии будут только расти, утверждает госконтроль.

«Повышение эффективности потребления энергии — одна из важнейших целей ЕС и Литвы, которые стремятся сохранить тот же уровень условий проживания, производя товары или услуги с меньшей затратой энергии. В Литве, согласно данным Евростата, на производство единицы ВВП потребляется в 1,88 раза больше энергии, чем в среднем по ЕС», — цитируется в сообщении Юлюс Лукошюс, директор департамента экономического аудита.

Во время аудита установлено, что реализация мер экономии опаздывает в первую очередь из-за затянувшегося на два года создания необходимой правовой среды, а реализация этих мер до сих пор должным образом не координируется.

Четыре из семи мер повышения эффективности потребления энергии не осуществлялись до конца 2016 года. Три новые меры, которые должны генерировать 48% экономии, были утверждены и начали осуществляться в конце 2017 года. Отмечается, что когда начались процедуры аудита, осуществление мер стало заметно продвигаться вперед, но необходимого толчка еще нет, поэтому остается риск неспособности достигнуть цели.

«Приходится признать, что до 2017 года темп достижения целей был недостаточно быстрым, и часть важных мер, которые обусловят прорыв в этой сфере, были утверждены министерством энергетики только в прошлом и этом годах», — утверждается в сообщении, распространенном министерством энергетики.

Аудиторы отмечают, что в ходе осуществления программы обновления общественных зданий в 2014—2017 годах не было обновлено ни одно здание. Литва, опаздывая с осуществлением программы, не может гарантировать, что каждый год будет обновляться как минимум 3% таких зданий.

Сейчас рабочая группа экологического аудита Европейской организации высших органов финансового контроля (EUROSAI WGEA) также проводит аудит — оценивает, готовы ли страны соблюдать требования энергетической полезности зданий общественного сектора, утвержденных в директивах о потреблении энергии и энергетической эффективности зданий. Результаты аудита планируется представить до октября.

По данным Госконтроля, Литва, реализуя программу обновления многоквартирных домов, которая должна генерировать 2,67 тераватт-часа сбережения энергии (или почти 23% от всей экономии), до 31−12−2016 уже сэкономила 2,1 тераватт-часа (18% от всей экономии), т. е. больше всего из всех мер экономии энергии.

В эту программу в 2014—2017 годах было инвестировано 513 млн евро. В фондах обновления многоквартирных домов в конце 2017 года оставалось 87,8 млн евро, поэтому согласно установленной в программе правительства цели обновлять по 500 домов ежегодно, можно предполагать, что этих средств будет недостаточно. Поэтому необходимо предусмотреть соответствующую потребность в средствах.

Министерство энергетики, реагируя на отчет аудиторов, отмечает, что в отчете не оценивались две меры, который были утверждены министерством в 2017 году и которые улучшат показатели эффективности потребления энергии в Литве.

Первая мера — это подписанные министерством энергетики соглашения с принадлежащими государству энергетическими предприятиями, в которых предприятия обязались до 2020 года сэкономить 1,9 тераватт-часа энергии, не возлагая дополнительную ношу на плечи потребителей.

Также подписаны соглашения с поставщиками энергии относительно информирования потребителей о мерах экономии энергии и их пользе.

Вторая мера — обновление общественных зданий. Чтобы ускорить процесс экономии энергии в сфере общественных зданий, правительство в мае одобрило предложения министерства энергетики обязать все министерства, которым принадлежат сотни неэффективных зданий, обновить такие здания или полностью отказаться от них.

По словам министерства, раньше госучреждения не были мотивированы обновлять принадлежащие им неэффективные здания, потому что это не влекло за собой никаких финансовых последствий. Согласно новому порядку, если не будут приняты решения относительно использования энергетики неэффективных зданий, учреждению будет выделено меньшее финансирование из бюджета на покрытие расходов, связанных с энергией. Сейчас процесс уже набирает обороты, подписаны девять договоров об обновлении общественных зданий.