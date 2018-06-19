Ростов-на-Дону, 19 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Ростовские власти призывают болельщиков ЧМ-2018 не ломать лифты, которыми оснащён Ворошиловский мост. Подъёмники предназначены для перевозки инвалидов, мам с детьми и пожилых людей, сообщили ИА REGNUM в администрации города-миллионника 19 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики

Около 20 тыс. человек — зрителей «Ростов Арены» — в день первого матча отправились на стадион пешком через переправу. Некоторые болельщики отметились варварским отношением к лифтам.

«Максимально лифт может перевезти 10 человек. В тот день в лифты заходили по 15 человек, некоторые прыгали и расшатывали лифт. В течение дня было зафиксировано два случая аварийной остановки», — отметил и.о. директора МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Васильев.

В связи с этим администрация Ростова-на-Дону обращается к жителям и гостям города с просьбой не нарушать установленные правила перевозки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион «Ростов Арена» 17 июня принял более 43 тыс. болельщиков. Так, в день матча Бразилия — Швейцария (1:1) был установлен рекорд посещаемости.